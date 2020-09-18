Открыть все КПВВ: Правозащитники подготовили рекомендации для центральных органов власти

Правозащитники подготовили пакет рекомендаций для центральных органов власти, которые могут существенно улучшить пересечение КПВВ на Донбассе, в том числе в условиях карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции «Влияние карантинных ограничений на работу КПВВ» рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Элина Шишкина.

Она отметила, что решение о закрытии контрольных пунктов въезда–выезда принималось внезапно, люди были об этом не проинформированы. Поэтому прежде всего, «нужно информировать о таких решениях, которые влияют не просто на пересечение КПВВ и свободу передвижения, а конкретно на жизнь и даже здоровье людей».

«Кроме того, для центральных органов исполнительной власти также есть рекомендация содействовать постепенному, безопасному и поэтапному возобновлению работы всех КПВВ, поскольку на сегодняшний день полноценно работает только "Станица Луганская", а КПВВ в Донецкой области работает лишь один и только в понедельник и пятницу. Нужно открыть уже все КПВВ, конечно, с обеспечением надлежащих санитарно-эпидемических мероприятий для недопущения распространения COVID-19», – сказала правозащитница.

Одна из рекомендаций касается определенных исключений для людей, у которых на пересечение КПВВ есть причины гуманитарного характера.

«Например, смерть близкого родственника и необходимость его погребения. Или потребность в специализированной медицинской помощи. Или воссоединение семьи, когда бабушки, дедушки с внуками оказались на одной территории, а родители на другой. То есть следует усовершенствовать регуляционную базу и внести изменения в акты Кабинета министров Украины», – отметила Шишкина.

Также правозащитники дают рекомендацию касательно освобождения от самоизоляции / обсервации людей, которые прибывают на определенный срок от 24 до 48 часов.

«Они приезжают с конкретной целью – например, для получения административных услуг: идентификация в банке, получение карты, оформление документов. То есть у них не такой большой промежуток времени. Следует внести изменения в акты правительства и министерств для того, чтобы такая возможность освобождения от самоизоляции или обсервации была предусмотрена», – добавила правозащитница.

По ее словам, целесообразным является также обязательное регулярное тестирование на COVID-19 персонала, который находится на КПВВ. Это соответствует закону Украины «О защите населения от инфекционных заболеваний» и также будет содействовать недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Одна из последних рекомендаций к центральным органам исполнительной власти – упростить порядок въезда на подконтрольную правительству Украины территорию детей от 16 до 18 лет, которые не получили паспорт гражданина Украины из-за постоянного проживания на временно оккупированной территории или у которых он отсутствует по причине потери или кражи. Чтобы дети могли либо получить паспорт, либо его восстановить», – сказала Элина Шишкина.

Она подчеркнула, что по мнению правозащитников, выполнение именно таких рекомендаций значительно бы улучшило условия пересечения КПВВ, в частности, в условиях карантина.

«Мы обращаемся к органам исполнительной власти на центральном уровне прислушаться к нашим рекомендациям», – резюмировала правозащитница.