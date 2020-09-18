На Донетчине в стационарах лечится 181 пациент с коронавирусом

По состоянию на сегодня, 18 сентября, больными коронавирусной инфекцией в учреждениях здравоохранения, определенных для профильной госпитализации пациентов с СОVID-19, в Донецкой области занято 181 место. Об этом информирует «Информационно-аналитический центр медицинской статистики».

Еще 230 коек в медучреждениях заняты больными с подозрением на СОVID-19.

Сейчас процент свободных коек составляет 52,8%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 сентября в Украине COVID-19 заболели 169 472 человека (75 486 пациентов – выздоровели, 3 468 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 313 случаев (выздоровели – 1 266 пациентов, летальных случаев – 38), Луганской области – 709 случаев (выздоровели – 366 пациентов, летальных случаев – 5).

В «ДНР» – 2 951 случай коронавируса (выздоровели – 1 603 человека, летальных случаев – 174). В «ЛНР» – 820 случаев коронавируса (выздоровели – 708 человек, летальных случаев – 26).