Побит «вечный рекорд» Сергея Бубки: Донетчанин поздравил нового рекордсмена

Глава Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил молодого шведского спортсмена Армана Дюплантиса и его родителей с новым мировым рекордом в прыжках с шестом на открытом воздухе, передает «Сегодня».

Мировой рекорд, который держался 26 лет, был покорен вечером 17 сентября. Швед Арман Дюплантис побил рекорд Бубки на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте 6,15 м. Достижение украинского легкоатлета он превзошел на 1 см.

Нынешний президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отреагировал на событие, написав на своей страничке в Twitter: «Поздравляю Армана с преодолением моего рекорда! Удивительный результат. Рад за него и его родителей, они – прекрасные люди. И я счастлив, что легкая атлетика и спорт в целом имеет такие яркие звезды на будущие годы. Всего наилучшего и двигаться дальше к новым высотам».