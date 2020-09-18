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Зона ООС: Обстрелы со стороны «Л-ДНР», ранение бойца ВСУ

18.09.20 18:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 18 сентября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» в очередной раз нарушили «режим тишины». Об этом сообщает штаб ООС.

«Так, села Водяное (Донецкая область, – ред.) враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи поселка Новотошковское (Луганская область, – ред.) – из крупнокалиберного пулемета. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали», – уточнили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрелов противника нет.

На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.

Кроме того, недалеко от города Железное (до переименования – Артемово, входит в состав Торецкого горсовета, Донецкая обл.) военнослужащие ВСУ локализовали очаг возгорания сухой травы. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один боец получил ранения. Воину оказана медицинская помощь.

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