Все граждане Украины: УВКБ ООН считает, что ситуацию с КПВВ надо проанализировать на признаки дискриминации

В Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжают поступать обращения людей, которые не могут пересечь линию разграничения на Донбассе. Об этом во время пресс-конференции «Влияние карантинных ограничений на работу КПВВ» рассказала заместитель представителя УВКБ ООН Ноэль Калхун, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, особенно это касается тех людей, которые ожидают на КПВВ «Новотроицкое» и не вошли в список «ДНР» для пропуска на неподконтрольную Украине территорию.

«Они не могут пересечь КПВВ. И действительно, когда мы можем оказывать помощь на этой стороне – предоставить еду, например, мы это делаем. Но решить вопрос с пересечением мы не можем, потому что решение принимается на неподконтрольных территориях – кто входит, кто не входит в список. Я понимаю, что у людей огромная фрустрация, потому что люди ждут очень долго и очень хотят попасть домой», – сказала Ноэль Калхун.

«Когда есть ситуация пандемии, страны имеют право ограничивать по передвижению, но важно, чтобы это было не на дискриминационной основе», – прокомментировала заместитель представителя УВКБ ООН вопрос, является ли закрытие КПВВ нарушением прав человека.

Она добавила, что действительно возникают вопросы по ситуации на КПВВ. «Это все граждане Украины, которые пересекают, и надо сделать анализ, насколько обоснованно ограничивать их передвижения по сравнению с передвижением через общегосударственные границы», – сказала Ноэль Калхун.

По ее мнению, этот вопрос можно решать через суды, но в ближайшее время следует искать практические решения, чтобы люди могли спокойно пересекать КПВВ.