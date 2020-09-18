В Украине нужно принять закон, запрещающий пропаганду войны, – Фокин

Для урегулирования ситуации на Донбассе не надо иной дорожной карты, чем Минские договоренности. Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин, передает «Украинское радио».

«Если стать на юридические позиции, то Минские договоренности поэтому и не называют договором или соглашением, потому что это – не нормативно-правовой документ, это политическое решение. Что-то вроде политической целесообразности. И, конечно, сейчас надо вместе с тем, что должны выполнять Минские договоренности, надо еще работать, чтобы людям вернуть уважение к Украине, любовь к Украине», – сказал Фокин.

По его мнению, сейчас общество в Украине расколото на две неравные части, одна из которых гораздо больше. Это люди, которые стремятся к миру, не знают другого выхода. Иная часть «стремится, если не провалить мирные договоренности, то затормозить движение Украины к миру».

«Я считаю, что первое, что надо сделать – даже раньше, чем разведение войск, – надо в Украине принять закон, который бы запретил пропаганду войны и разжигание розни», – резюмировал Витольд Фокин.