Готовность 90%: Кабмин обещает вовремя начать отопительный сезон

По состоянию на сегодня, 18 сентября, Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие. Об шла речь на заседании правительственного Антикризисного энергетического штаба, передает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство сразу после назначения определило приоритетом вывод энергетической отрасли из кризиса и обеспечило все условия для успешной подготовки и прохождения зимы.

«Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа», – отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр поручил главам облгосадминистраций, Министерству развития громад и территорий, Министерству энергетики, Фонду государственного имущества и НАК «Нафтогаз Украины» оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

По итогам заседания также бло поручено руководителям областных госадминистраций еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Министерству энергетики.