На период ООС: Луганская ОГА предлагает запретить обесточивать Попаснянский водоканал

Луганская облгосадминистрация предлагает Кабмину принять меры по предотвращению обесточивания Попаснянского водоканала. Об этом сообщил глава Луганщины Сергей Гайдай сегодня, 18 сентября, во время заседания Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, угроза прекращения функционирования КП «Попаснянский районный водоканал» в числе главных проблемных вопросов.

«В связи с сокращением потребления питьевой воды временно оккупированной территорией, у предприятия возникает ежемесячный дефицит средств в размере 7 млн грн», – отметил Гайдай.

Он рассказал, что область предлагает внести изменения в постановление правительства № 1209 от 27 декабря 2018 года «Некоторые вопросы поставки электрической энергии защищенным потребителям и признание утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины».

«В части неприменения на время проведения Операции Объединенных сил отключения этого водопоставщика. Все документы мы уже предоставили», – уточнил глава Луганской ОГА.

Как сообщалось ранее, Попаснянский райводоканал задолжал 50 млн грн компании «Укрэнерго» и еще 181 млн грн Луганскому энергетическому объединению. Долг «ЛНР» за поставку воды с подконтрольной Украине территории составляет около 170 млн грн, при этом «республика» готова заплатить только 45%. Но прекратить поставку воды в «ЛНР» Луганщина тоже не может – в этом случае водоканал получит еще 8-10 млн грн убытков ежемесячно.

В «ЛНР» вода поступает в города Стаханов (Кадиевка), Брянка, Кировск (Голубовка), Антрацит, Алчевск, Красный Луч (Хрустальный), Первомайск и др. Суммарно с учетом подконтрольной территории потребителей – более 70 тыс. человек.

Украинские энергетики возмущены, что они вынуждены поставлять электроэнергию для «ЛНР», а долги им никто не компенсирует. В итоге, 10 сентября они обесточили водоканал, однако уже утром начали подключать объект к электроснабжению.