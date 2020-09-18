Не говорил о помиловании преступников: Фокин поддерживает идею всеобщей амнистии на Донбассе

Чтобы прекратить войну на Донбассе, нужно объявить всеобщую амнистию. Но все преступления должны быть расследованы, а виновные – наказаны. Такое мнение высказал заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин, передает «Украинское радио».

«Как вы представляете выборочную амнистию? Очистили землю от оккупантов, Донбасс украинский и граница взята под контроль нашими пограничниками. Как быть дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250-300 тысяч», – отметил Фокин.

«Ведь нигде, никак я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления. Конечно, нет. И в моем выступлении так и написано: "Было много преступлений, которые должны быть расследованы, и виновные должны понести наказание, но сегодня, чтобы прекратить войну – моя позиция – не государства, не ТКГ, а моя личная – надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше всего Донбасса"», – пояснил свою позицию Фокин.

«Вот я вам покажу закон, который был проголосован ВР об амнистии, и слово в слово я повторил то, что было в этом законе. Но, дальше начинается детективная история. Этот закон исчез, исчезли все воспоминания о нем. Вычеркнуты отовсюду. Но память человеческая очень крепкая и прочная. Люди помнят, что они голосовали за этот закон», – говорит Фокин.

Кроме того, по его словам, есть мировая практика, согласно которой, даже если бы Украина не захотела выявлять, преследовать и наказывать преступников, это бы сделало международное сообщество.

«Зная, что я буду объяснять свою позицию в Верховной Раде, я сделал научно-правовую экспертизу мирового уровня, в которой записано следующее: "Любое публичное высказывание по поводу амнистии не является нарушающим установленный общественный порядок, презумпция правомерности гражданина в демократическом государстве, где гарантированы права и свободы Конституцией, исключает любую юридическую ответственность за свободное выражение личного мнения". Согласно нормам международного права, любая страна, в том числе и Украина не может, а обязана преследовать и судить людей, совершивших военные преступления. Так, почему они ко мне предъявляют претензии? С одной стороны, исказили мой текст, а с другой демонстрируют полную некомпетентность!» – резюмировал замглавы украинской делегации в ТКГ.