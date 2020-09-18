В «ЛНР» назвали регионы с наибольшим числом заболевших COVID-19

В «ЛНР» наибольшее число заболевших коронавирусом приходится на Луганск, Свердловск, Лутугинский район и Первомайск. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил «заместитель министра здравоохранения ЛНР» Олег Валиев.

Он напомнил, что с начала пандемии по состоянию на 17 сентября в «ЛНР» зарегистрировали 820 случаев заражения COVID-19, выздоровели 708 человек.

«Остальные заболевшие находятся на лечении в инфекционных стационарах нашей республики. Наибольшее число заболевших в городах Луганск, Свердловск, в Лутугинском районе и Первомайске», – сказал Валиев.

При это он заявил, что ситуация с коронавирусом в «ЛНР» находится под контролем. «На сегодняшний день мы видим небольшой рост заболеваемости, очевидно, это из-за возвращения домой с баз отдыха и увеличения пропускной способности пункта пропуска у Станицы Луганской. На сегодняшний день эпидситуация находится под контролем», – отметил Валиев.