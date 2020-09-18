Украина может остаться без «зеленой» энергетики огромных инвестиций (Видео)

Украина может остаться без экологически чистого производства электроэнергии и огромных инвестиций в экономику. Только инвесторы договорились продавать свет стране дешевле, а тут их бизнес может вообще исчезнуть. Все из-за намерения депутатов обжаловать в Конституционном суде закон о «зеленой» генерации, передает телеканал «Украина».

В селе Переволочная Черниговской области у Сергея Рудящего работает солнечная мини-станция. 36 панелей на доме и 28 на сарае. «Все на электричестве. Мы отделились от газа. Но я его в любую минуту могу зажечь, но мы пользуемся электричеством, своим. Были сбережения с женой. Вот поверили в солнечные батареи более, чем в банки», – говорит он.

Но инвестиции Рудящих теперь под угрозой. Народные депутаты поставили под сомнение «зеленый» тариф. Тот, по которому семья из Черниговщины продает свою электроэнергию. Депутаты оспаривают механизм начисления в Конституционном суде. «Мы, да, действительно подали. Потому что мы хотим сами разобраться. Хотим чтобы Конституционный суд дал разъяснения по этому поводу», – отметил народный депутат, фракция «Слуга народа» Олег Семинский.

Парламентарии говорят – не имеют ничего против тарифа для малых домашних станций. По закону, если Конституционный суд станет на сторону депутатов, то страна может остаться без экологически чистых киловатт. Обанкротятся не только промышленные производители, но и владельцы домашних станций. «Нет такого принципа в конституционном праве или просто в юриспруденции, что для крупных и средних игроков Верховная Рада не имела полномочий, а для домохозяйств имела. Здесь не может быть такого раздвоения. Поэтому домохозяйства тоже выступают против этого конституционного представления», – говорит адвокат Ярослав Чекер.

В конце концов страна может потерять еще и немалые деньги. «Построенная электростанция не исчезает никуда. Она может просто перестать работать. Она может прекратить платить налоги. И все пойдут в международные суды с исками к государству Украина», – отмечает Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Энергетики подчеркивают: о новых инвестициях в Украину и все украинское тоже можно будет забыть.

«Это не просто остановит инвестиционный климат, в принципе он уже остановился. Во-вторых, это будет негативный оттенок для Украины, как страны, которая не придерживается законодательства и данных инвесторам обещаний», – комментирует Андрей Конеченков, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации ZELENI.

Сергей Рудящий тоже не собирается молчать: «Будем идти в суды. Будем воевать. Это наши мозоли, это наши труды».

Между тем инвесторы строят меньше зеленых станций. Они не знают, какие новые неожиданности и вызовы их ждут в Украине.