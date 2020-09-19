Люди должны быть заблаговременно проинформированы о возможном закрытии КПВВ, – правозащитники

Люди, которые пересекают линию разграничения, должны быть заблаговременно проинформированы о закрытии КПВВ или изменениях в графике работы – в случае, если такие изменения или ограничения будут вводиться. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции «Влияние карантинных ограничений на работу КПВВ» рассказали правозащитники.

По словам координатора по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Элины Шишкиной, первоочередной задачей властей является четкое информирование населения о том, что происходит на КПВВ, каким образом осуществляется пересечение линии разграничения в условиях карантина. При этом ситуация ухудшается, мы видим рост больных коронавирусом.

«Поэтому если будут закрываться КПВВ или будут какие-то ограничения в их работе или будет изменен график работы КПВВ, люди, которые осуществляют пересечение, должны об этом знать», – сообщила Шишкина.

«Они должны быть проинформированы не день в день, а, по крайней мере, за несколько дней, чтобы они могли планировать свою поездку. Чтобы было достаточное количество денег – чтобы они понимали, что в случае внезапного закрытия КПВВ или каких-то ограничений, у них были ресурсы, где жить, за что питаться. Чтобы они не ночевали на КПВВ по несколько дней в палатках ГСЧС, а чтобы все-таки смогли спланировать поездку», – добавила правозащитница.

По словам Шишкиной, все, кто хоть раз был на КПВВ, знают, насколько тяжело часами стоять в очереди. И в условиях карантина осуществить пересечение линии разграничения особенно трудно.

Как отметила координатор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало, по опыту прошлых лет, линию разграничения каждый месяц и зимой, и летом пересекали более миллиона людей. И основная часть таких пересечений была обусловлена социальными потребностями.

Она напомнила, что с карантином был введен и мораторий на прекращение социальных, пенсионных выплат. «Но нужно понимать, что уже более полугода большинство людей пенсионного возраста могут лишь наблюдать за тем, что их выплаты приходят – кому приходят – но при этом они их не могут получить физически. И для большинства людей, которые находятся в такой ситуации, очень часто это вопрос выживания, потому что денег им не хватает на элементарное», – отметила правозащитница.

Юлия Трало подчеркнула, что в осенний и зимний период траты возрастают, в том числе за счет оплаты коммунальных услуг. Поэтому, подчеркнула правозащитница, нужно думать, с учетом «погодной» специфики, и о том, как защитить наиболее уязвимые слои населения.