Болеют дети: Кириленко сообщил о ситуации с COVID-19 на Донетчине (Карта)

В Донецкой области за сутки коронавирус COVID-19 обнаружили у восьми детей. Об этом сегодня, 19 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За пятницу, 18 сентября, коронавирусная болезнь диагностирована еще у 58 жителей Донецкой области, в том числе у 8-ми детей и одной медработницы:

25 – в Мариуполе (в том числе 3 ребенка);

20 – в Славянске (в том числе 5 детей);

по 4 – в Бахмуте и Бахмутском районе;

2 – в Краматорске;

по 1 – в Доброполье и Соледарский ОТГ, 1 ребенок – в Черкасской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтвержден 2 371 случай COVID-19, из них: