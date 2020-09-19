Болеют дети: Кириленко сообщил о ситуации с COVID-19 на Донетчине (Карта)

В Донецкой области за сутки коронавирус COVID-19 обнаружили у восьми детей. Об этом сегодня, 19 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
За пятницу, 18 сентября, коронавирусная болезнь диагностирована еще у 58 жителей Донецкой области, в том числе у 8-ми детей и одной медработницы:
- 25 – в Мариуполе (в том числе 3 ребенка);
- 20 – в Славянске (в том числе 5 детей);
- по 4 – в Бахмуте и Бахмутском районе;
- 2 – в Краматорске;
- по 1 – в Доброполье и Соледарский ОТГ, 1 ребенок – в Черкасской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтвержден 2 371 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 268 человек;
- на лечении – 1 065 пациентов;
- летальных случаев – 38.