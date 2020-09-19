Сводка из зоны ООС за 18 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 18 сентября, были зафиксированы 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. В частности, недалеко от населенного пункта Водяное противник открыл огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета. Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь в ответ не открывался.

Кроме того, неподалеку Железного военнослужащие Вооруженных сил Украины ликвидировали очаг возгорания сухой травы. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский военный получил ранения. Воин оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

С начала текущих суток, 19 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не задокументированы.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ соблюдали условия перемирия в минувшие сутки. Нарушения режима прекращения огня и дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия не зафиксированы».

В «ЛНР» свою версию событий на линии фронта на момент подготовки материала не обнародовали.