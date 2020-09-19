Министр сообщил, сколько украинцев с COVID-19 находятся в больницах

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 3 240 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 19 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 3 240 человек. Из них 203 ребенка, а также 161 медработник. Были госпитализированы 669 человек. Это наибольшее количество госпитализаций за все время пандемии. В целом на сегодня в наших больницах с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 пребывает более 13 тыс. человек. Зафиксированы 48 летальных случаев. При этом выздоровели 1 268 пациентов. За время пандемии в Украине заболели 172 712 человек. Из них 11 294 ребенка и 13 719 медработников. При этом в целом выздоровели 76 754 пациента. Летальных случаев – 3 516», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской (281), Львовской (260), Харьковской (200) и Ивано-Франковской (181) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 2 371 случай COVID-19, в Луганской – 735 случаев.