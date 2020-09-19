Никаких документов и запросов нет: На Донетчине не будут открывать новые КПВВ

На Донетчине не планируется открытие новых КПВВ, на Луганщине – должны открыться два дополнительных контрольных пункта въезда-выезда. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом говорилось во время пресс-конференции «Влияние карантинных ограничений на работу КПВВ».

Как сообщила заместитель профильного департамента Донецкой облгосадминистрации Татьяна Тараненко, решение об открытии новых КПВВ принимает руководитель штаба Операции Объединенных сил – по согласованию с военно-гражданскими администрациями.

«На сегодня никаких документов, запросов или информации касательно открытия дополнительных КПВВ в Донецкой области – нет», – сказала она.

При этом, по словам координатора по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Элины Шишкиной, в СМИ есть информация об открытии 2 дополнительных КПВВ в Луганской области – «Золотое» и «Счастье».

В свою очередь, представитель Департамента соцзащиты населения Луганской облгосадминистрации Елена Гаркавец объяснила, что, действительно, эти вопросы обсуждаются. «Этот вопрос сейчас стоит. Там будет дорога проведена новая к Золотому, и действительно этот пункт уже давно готов», – сообщила она.

Также, по словам Гаркавец, планировалось открытие передвижного пункта, в котором работали бы представители соцзащиты, Пенсионного фонда. «Как только он (КПВВ – ред.) заработает, мы будем обслуживать и информировать население и внутренне перемещенных лиц касательно всех наших выплат и т.д.», – сказала она.

По Счастью также идет обсуждение.

Вопрос этот, по словам представителя Луганской ОГА, комплексный, включая организацию электроснабжения, водоснабжения, интернета и т.д. Там должны сотрудничать создаваемое коммунальное обслуживающее предприятие, ГСЧС, Госпогранслужба.

Как сообщалось ранее, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». Это будут первые автомобильные пункты пропуска. С 2014 года между «ЛНР» и подконтрольной Украине частью Луганщины действует только один пункт пропуска, пеший – КПВВ «Станица Луганская». Украинская сторона планирует, что новый КПВВ в Счастье должен быть готов к открытию 10 ноября текущего года.