Нардепы требуют расследовать злоупотребления Нацкомиссии по энергетике

Народные депутаты требуют расследовать злоупотребления должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Ведь рынок энергетики страдает от спекуляций, НКРЭКУ с этим справиться не может, передает телеканал «Украина».

У энергетических госпредприятий – убытки. С производителями экологически чистой «зеленой» энергии – государство не может рассчитаться. Трейдеры начали сбрасывать цены до минимума и энергокомпании теперь вообще должны торговать киловаттами себе в убыток. Например, «Гарантированный покупатель» продает за полную цену лишь треть электроэнергии, а остальные вынужден отдавать почти за полцены. Нардепы считают, что спекуляции частных торговцев на рынке электроэнергии возможны только при поддержке нацрегулятора.

«Они (должностные лица НКРЭКУ, – ред.) на 90% виноваты в той ситуации, которая сегодня сложилась на энергорынке, они должны нести ответственность. У меня полные материалы по их бездействию. Кстати, их бездействие признал и Антимонопольный комитет Украины именно на мои обращения. Поэтому я инициировал этот процесс», – говорит народный депутат Украины, фракция «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Выгодна эта ситуация недобросовестным трейдерам на рынке, которые зарабатывают огромные сверхприбыли на каждой копейке колебания цены. И сами эти ценовые колебания создают, а регулятор никак на это не реагирует уже более полугода. Но сегодня мы пока не видим никакого расследования, доведенного до конца, где бы этих трейдоров регулятор, по крайней мере, лишил лицензии», – отмечает народный депутат Украины фракции партии «Слуга народа» Людмила Буймистер.