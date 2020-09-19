Помогли военные: Тяжело травмированного в Селидово ребенка вертолетом доставили в Днепр

Военные помогли осуществить вертолетную эвакуацию тяжело травмированного ребенка 2018 рождения из Донецкой области в больницу в Днепре. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В КНП «Селидовская центральная городская больница Селидовского городского совета» в пятницу, 18 сентября, был доставлен малолетний тяжело травмированный ребенок.

После проведения всех необходимых медицинских мероприятий и стабилизации состояния совместными усилиями Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, волонтеров, медицинской службы ВСУ ребенок транспортирован из Селидово в военный госпиталь. Оттуда при поддержке Вооруженных сил Украины осуществлена вертолетная эвакуация в г. Днепр.

Благодаря скоординированному взаимодействию ребенок в стабильном состоянии был доставлен ​​в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.