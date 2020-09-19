От ветра листья двигаются: В Донецке установили кинетическую пальму из металла (Фото)

В неподконтрогльном украинским властям Донецке сегодня, 19 сентября, на фестивале кузнечного мастерства в Парке кованых фигур представлена кинетическая фигура «Донецкая пальма».

Как сообщают местные интернет-ресурсы, пальма выкована из металла в виде пальмового дерева, а на ее листьях видны очертания многоугольных звезд. Они, в свою очередь, снабжены противовесами, обеспечивающими их устойчивое положение. От дуновения ветра листья приходят в движение. Высота фигуры – около 4-х метров.

Открытие композиции приурочено к 125-летию одного из традиционных символов Донецка – Пальмы Мерцалова.

«Было сложно заставить фигуру двигаться хотя бы две минуты, балансирование было очень трудным, не получалось. У меня остался большой ворох эскизов, формул, чертежей, где мы пытались найти, где приложить силы, поместить контргруз, и сколько он должен весить. Верхняя часть получилась около 35 килограммов, нижняя – где-то 130», – рассказал председатель Гильдии кузнецов Виктор Бурдук.

Он добавил, что работа над «Донецкой пальмой» шла в течение 2-х месяцев.

Арт-объект стал вторым в серии кинетических фигур в парке, первый был открыт в прошлом году в честь юбилея Донецка.

Кроме новой фигуры, сообщают в «ДНР», на фестивале можно было посмотреть на чемпионат по кузнечному семиборью, каждый желающий мог принять участие в мастер-классах кузнецов, в парке работала ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.