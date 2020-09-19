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В «ДНР» почти у трех тысяч человек диагностирован коронавирус

19.09.20 14:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявили 41 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 18 сентября, выявлен 41 случай заболевания», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 19 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 992:

  • на лечении – 1 194 пациента,
  • выписаны – 1 624 человека,
  • летальных случаев – 174.

«По состоянию на 19 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «республике».

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