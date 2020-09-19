В «ДНР» родителям 12-летних школьников приходится записывать детей на получение «паспорта»

В «ДНР» по –прежнему сохраняются огромные очереди в «миграционную службу». Можно взять электронный талон – но записывают уже на 2022 год и на 2023 года. Таким образом, родители детей (в 14 лет дети получают «паспорт ДНР») должны записываться в очередь за пару лет до достижения ребенком 14 лет. Об этом заявила «депутат народного совета» Анастасия Селиванова в соцсетях.

«По паспортам ДНР для родителей школьников. Вы – родитель школьника, которому 11-12 лет? Значит в 14 лет вам нужно будет получить первый паспорт ДНР. "О-о-о-о, так это еще через 2-3 года…", – иронично скажете вы… "Именно!", – отвечу я вам. Вот на текущий момент родители с такими детьми приходят в четверг и по живой очереди сдают документы на паспорт ДНР. В очереди можно и целый день провести. Иногда детей достаточно много, и тот, кто не успел, приходит с родителями в следующий четверг. Одним словом, чтобы сдать документы по живой очереди, родителю нужно отпрашиваться с работы на целый день, а иногда не один раз», – сообщила Селиванова.

«Депутат» уверяет, что можно взять электронный талон. А в «миграционки» некоторых районов Донецка, по ее словам, выдаются талоны уже на март 2023 года. Также она сообщила, что сама взяла талон для своего сына на апрель 2022 года.

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин признал проблему очередей за «паспортами ДНР».

Как сообщалось ранее, жители Донецка жалуются на огромные очереди на оформление «паспорт ДНР». Они отмечают, что в день «паспортные отделы» в районах города принимают по 5-7 человек. Также в «ДНР» предприятия без ведома сотрудников подают их в списки на получение «республиканского паспорта». Работники об этом узнают случайно, когда получают SMS-уведомление, что им необходимо явиться в «миграционную службу» для подачи документов.

Также большие очереди сохраняются в «паспортные столы» в «ЛНР».