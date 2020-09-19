В отделах полиции Луганщины появились «зеленые комнаты» для детей (Фото)

На Луганщине открыли 7 комнат, дружественных к ребенку, по методике «зеленых комнат». Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

18 сентября состоялась презентация результатов 2-х проектов оснащения комнат, дружественных к ребенку, по методике «зеленых комнат» в 7-ми отделах полиции.

Данные проекты реализованы общественными организациями «Моя Новопсковщина» и «Кременской центр регионального развития "Наша громада"» совместно с Управлением превентивной деятельности ГУНП.

Идея создания таких комнат поддержана Программой ООН по восстановлению и развитию мира.

«Для полицейских безопасность детей является одним из приоритетных направлений. Внедрение действительно современной методики "зеленых комнат" является уникальным опытом для Луганской области и впервые, по международным стандартам, будет прорабатываться полицейскими Луганщины. Мы всегда открыты к диалогу и активно поддерживаем общественные инициативы в направлениях безопасности», – отметил во время презентации результатов проектов глава полиции Луганщины Сергей Колесник.