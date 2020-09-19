С неподконтрольной Луганщины прибыли 11 человек с COVID-19

На Луганщине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

Северодонецк – 10 человек;

Лисичанск – 10;

Беловодский и Новоайдарский районы – по 1-му;

Кременской и Станично-Луганский районы – по 2;

Старобельский район – 3.

Среди выявленных заболевших 11 прибыли с временно неподконтрольных украинским властям территорий, 13 – контактировали с ранее заболевшими, 5 – больны пневмонией.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 738 человек, из них:

выздоровели – 402 человека;

лечится – 331 человек (73 – в стационаре; 258 – амбулаторно);

умерли – 5 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 44,24%», – отметили в Луганской облгосадминистрации.