RU
Все новости

С неподконтрольной Луганщины прибыли 11 человек с COVID-19

19.09.20 16:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • Северодонецк – 10 человек;
  • Лисичанск – 10;
  • Беловодский и Новоайдарский районы – по 1-му;
  • Кременской и Станично-Луганский районы – по 2;
  • Старобельский район – 3.

Среди выявленных заболевших 11 прибыли с временно неподконтрольных украинским властям территорий, 13 – контактировали с ранее заболевшими, 5 – больны пневмонией.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 738 человек, из них:

  • выздоровели – 402 человека;
  • лечится – 331 человек (73 – в стационаре; 258 – амбулаторно);
  • умерли – 5 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 44,24%», – отметили в Луганской облгосадминистрации.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк