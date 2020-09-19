Для ремонта газораспределительной станции «Марьинка» нужны гарантии безопасности, – штаб ООС(Фото)

На Луганщине и Донетчине продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

В течение недели Украинская сторона СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ и пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины обеспечили проведение плановых работ по осуществлению забора проб грунтовых вод на химический анализ и укрепление места усадки почвы шламонакопителя фенольного завода в районе населенного пункта Новгородское.

Также были начаты разминирование и очистка дамбы илонакопителя центральной обогатительной фабрики «Щербиновская».

Кроме того, долгое время Украинская сторона СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ обеспечивает контроль соблюдения режима прекращения огня и предоставления гарантий безопасности государства при восстановлении поврежденных крыш жилых домов, частных усадеб в населенных пунктах Зайцево, Травневое, Гладосово, Водяное и Опытное.

В штабе отметили, что Украинская сторона СЦКК ожидает получения гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции «Марьинка», которая вместе с газопроводом высокого давления с июля 2014 выведена из строя и имеет важное значение для газоснабжения в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка.

Реконструкция газораспределительной станции позволит обеспечить газоснабжение более 26 тыс. жителей, а также 13 газовым котельным, учебным заведениям и дошкольным учреждениям, Марьинской центральной районной больнице и ряду предприятий.