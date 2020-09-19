Правозащитники сообщили о пяти смертях на КПВВ

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в течение первой половины 2020 года умерли 5 человек. Об этом говорится в отчете*, представленном БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Мониторы благотворительного фонда сообщили о пяти людях, умерших на подконтрольной украинским властям территории в первой половине 2020 года, и еще об одном смертельном случае на неподконтрольной территории – согласно данным из открытых источников.

«Предварительная причина смерти в большинстве случаев была связана с сердечными заболеваниями», – отмечается в отчете.

В документе уточняется, что в первые 6 месяцев 2020 года мониторы сообщили о 5-ти смертях. Два человека скончались на КПВВ «Марьинка». Один смертельный случай произошел на КПВВ «Майорское», еще один – на КПВВ «Станица Луганская». Один человек скончался на КПВВ «Новотроицкое». Кроме того, согласно информации из открытых источников, один человек погиб на КПВВ «Горловка» на неподконтрольной территории.

*Мониторинг КПВВ проводился в 1 полугодии 2020 года. Отчет содержит результаты опроса, проводившегося на 5-ти КПВВ между контролируемой и неконтролируемой правительством Украины территориями.