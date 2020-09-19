Партия «Слуга Народа» выдвинула кандидатов в депутаты и мэры в Донецкой области

Сегодня, 19 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) состоялась конференция партии «Слуга Народа» по выдвижению кандидатов в депутаты и головы объединенных территориальных громад в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения партии.

Политсила идет на выборы во всех без исключения территориальных громадах области. Всего в списках 1254 кандидата.

Глава областной организации партии, народный депутат (фракция «Слуга Народа») Владлен Неклюдов подчеркнул, что местные выборы – это продолжение и финальный элемент полной перезагрузки системы власти в Украине. «Этот процесс начал Владимир Зеленский своей победой на президентских выборах, продолжила партия "Слуга Народа", которая получила большинство на выборах в парламент», – сказал он.

Неклюдов заверил, что все кандидаты прошли строгий отбор. «Кроме нулевой толерантности к коррупции, определяющее значение имели профессионализм, реальное желание менять жизнь в своих громадах к лучшему и готовность прилагать к этому максимум усилий», – пояснили принципы отбора в партии.

«Каждый из нас должен помнить, что мы команда президента. Вы воплощаем курс президента в своей громаде. Наша обязанность доносить главе государства проблемы своей громады и помогать ему делать жизнь в своем районе, городе или селе лучше», – призвал кандидатов Неклюдов.

Также в конференции принимали участие народный депутат от фракции «Слуга Народа» Владимир Воронов, делегаты районных и городских организаций партии.

Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоятся очередные выборы в местные советы. В Донецкой области выборы пройдут в 36 громадах и 5 районах.