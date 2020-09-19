Две овчарки, лужи крови и страшные раны: В Днепре спасают маленького жителя Донетчины

Доставленного в Днепр вертолетом 2-летнего ребенка хирурги оперировали в течение 5 часов, теперь ему предстоит длительное лечение.

О подробностях трагедии, которая произошла на Донетчине, на своей странице в Facebook сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова.

По ее словам, инцидент произошел в тот день, когда семья отмечала 2-летие ребенка. «Папа, уходя на работу, неплотно притворил двери в вольере, а мама, занятая домашними хлопотами, не заметила, как такой большой и взрослый человек выскочил во двор. Что там происходило в те минуты, пока мама не видела ребенка, никто не знает. А дальше все как в страшном сне: безжизненное тельце, которое терзают две овчарки, лужи крови и страшные раны», – сообщила волонтер.

Она также рассказала, что вмешательство военных медиков позволило доставить ребенка в областную детскую больницу в Днепре. «4 бригады хирургов оперировали ребенка в течение пяти часов: восстанавливали разорванные сосуды, спасали мочевой пузырь и защищали кишечник. А также удаляли изжеванные ткани. Сегодня уже выполнили следующие операции, чтобы спасти ножку от ампутации. Сейчас врачи продолжают бороться с повреждениями почек, которые неминуемо возникают в ответ на такую тяжелую травму. Лечение таких детей крайне сложное, затратное и долгое. Родители – простые жители маленького поселка Донецкой области», – написала волонтер.