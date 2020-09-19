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Нет сбыта и санкции: Пушилин признал трудности с запуском предприятий в «ДНР»

19.09.20 18:51
Денис Пушилин / Скриншот видео YouTube
Денис Пушилин / Скриншот видео YouTube

В «ДНР» есть трудности с запуском предприятий. Сегодня, 19 сентября, это признал «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

Основной проблемой с запуском предприятий по-прежнему является сбыт продукции.

«Предприятия сейчас запускаются крайне трудно. Не потому что кто-то плохой и не хочет, чтобы эти предприятия работали, а потому что существуют трудности со сбытом. Из-за непризнанности государства есть издержки с оформлением документов, санкциями и т.д.», – заявил Пушилин, отвечая на вопрос жителей Харцызска о запуске Харцызского машиностроительного завода.

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