«ЛНР» намерена закрыть «границы», – соцсети

В «ЛНР» «власти» собираются закрыть «границы». Об этом сообщают освещающие жизнь в «республике» Telegram-каналы.

«Есть большая вероятность, что в ближайшее время могут быть закрыты границы республики. Решение об этом, сообщает источник, уже фактически принято. Причина – огромное количество пневмоний (читай – случаев коронавируса), медицинская система не справляется с количеством тяжелых больных», – уверяют в сообществе.

Там предполагают, что «власти», как и население, до последнего не верили в опасность коронавируса, и сообщают, что «финансирование не предусмотрено». Пик заболеваемости медики прогнозируют на середину октября. То есть, то, что происходит сейчас – это еще не критическая ситуация.

«Не исключено, что именно ситуация с медициной станет формальной причиной ухода Пасечника с должности "по собственному желанию". Хотя судьба его в качестве главы ЛНР уже предрешена», – отмечают в соцсетях.