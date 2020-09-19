Сможет проводить каждый семейный врач: В Украину зайдут новые экспресс-тесты на COVID-19

Через 2 недели в Украину зайдут новые экспресс-тесты на антиген для выявления COVID-19. Тогда можно будет надеяться на массовое тестирование людей. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Громадське радіо».

По его словам, полимеразная цепная реакция остается основным стандартом тестирования, но сегодня разрешается проводить скрининговое тестирование экспресс-тестами на антинген.

«То есть это появился новый вид экспресс-тестирования, который позволяет за 30 минут иметь результат: инфицирован человек коронавирусом или нет. Ранее экспресс-тестирование было на антитела, оно обнаруживало уже сформированный иммуноглобулин в плазме крови. Сегодня это тестирование на антиген, забирается образец крови – как для ПЦР-тестирования. Это позволяет уже сегодня производить сортировку», – объяснил Ляшко.

Главный санитарный врач Украины также отметил, что Минздрав уже обратился к госпредприятиям для проведения мониторинга цен на тесты. «Далее будем руководствоваться предложениями или централизованной закупки, или передачи средств на местном уровне», – сообщил Ляшко.

Это тестирование, по словам главного санврача, станет доступнее, поскольку каждый семейный врач или медицинская бригада смогут проводить его самостоятельно.