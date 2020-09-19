Донетчина и Луганщина не могут смягчить карантин: Минздрав опубликовал данные (Таблица)

В Украине по состоянию на сегодня, 19 сентября, Донетчина и Луганщина не соответствуют требованиям медиков для смягчения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, на сайте Минздрава опубликованы данные по регионам. Большинство регионов, в том числе Донецкая и Луганская области, не могут ослабить ограничения.

В частности, превышен индикаторный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней (не должен быть более 40 человек).

На Донетчине этот показатель составляет 41,5, на Луганщине – 47,6.