U21: «Шахтер» одержал победу, забив решающий гол

Во втором туре молодежного чемпионата «Шахтер» U21 одержал победу, забив решающий гол в компенсированное время. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Для «Шахтера» U21 это второй поединок в сезоне. После победы над «Колосом» (4:0) тренерский штаб Фернандо Валенте обошелся без игроков первой команды. В основном составе вместо Витао, Сиприано, Пихаленка и Сикана вышли Драмбаев, Гуров, Чирук и Капинус.

Первый же удар «Шахтера» достиг цели. На 5-й минуте футболисты «Зари» неудачно исполнили стандарт вблизи своих ворот. Чирук головой сбросил мяч в район штрафной площади, где Судаков навязал борьбу защитникам, а Вьюнник оказался первым на подборе и вывел капитана на ударную позицию. Георгий реализовал выход один на один, забив во втором матче кряду – 1:0. «Заря» попыталась отыграться до перерыва и создала несколько опасных моментов. Однако на последнем рубеже надежно действовал голкипер Турбаевский. На 23-й минуте Никита буквально снял мяч с ноги у форварда «Зари», а позже отбил мяч, летевший под перекладину.

В начале второго тайма «Шахтер» провел несколько опасных атак: Шостак не реализовал выход один на один, а с ударом Вьюнника в угол справился голкипер «Зари». Свое преимущество «горняки» реализовали на 63-й минуте. Позиционная атака с переводом мяча слева направо завершилась передачей Драмбаева на ход Вьюннику. Богдан убежал от защитников и пробил точно в цель – 2:0. Тут же хозяева сократили отставание: арбитр усмотрел игру рукой в действиях Драмбаева, навязавшего борьбу Агапову, и указал на точку, а капитан «Зари» с 11 метров был точен – 1:2. На 75-й минуте рефери назначил пенальти уже у противоположных ворот, когда вышедший на замену Кобак был сбит в штрафной хозяев поля. Штатный пенальтист «оранжево-черных» Судаков пробил в левый от себя угол, но туда же прыгнул голкипер и отбил мяч.

За пару минут до конца основного времени «Заря» сравняла счет: Мильченко принял мяч на линии штрафной и пробил в дальний угол – 2:2. Но в компенсированное время «горняки» вырвали победу. Вьюнник слева перевел на противоположный фланг на Очеретько, Олег сместился в центр и левой ногой метров с 22 нанес неотразимый удар в дальнюю девятку. 3:2 – «Шахтер» добывает вторую победу кряду.

Счет: «Заря» U21 (Луганск) – «Шахтер» U21 (Донецк) – 2:3 (0:1). Следующий поединок состоится 22 сентября – в гостях команда Фернандо Валенте сыграет с «Рухом».