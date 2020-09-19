На Луганщине 4 учебных заведения получили школьные автобусы (Фото)

На Луганщине 4 учебных заведения получили школьные автобусы, приспособленные для перевозки школьников с ограниченной способностью к передвижению. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Приобретение школьных автобусов на условиях софинансирования согласовано Министерством образования и науки Украины для Троицкой, Белокуракинской, Краснореченской объединенных территориальных громад и Старобельского районного совета.

Передавая громадам автобусы, председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай отметил важность того, чтобы и в сельской местности дети попадали в школы вовремя. Также он пообещал сделать все возможное, чтобы эти автобусы ездили еще и по хорошим дорогам.

Как отметили в пресс-службе, областному бюджету Луганщины на 2020 год было предусмотрено 8 млн 759 тыс 900 грн на приобретение школьных автобусов, в том числе оборудованных местами для детей с особыми образовательными потребностями. Автобусы приобретались по процедуре открытых торгов, каждый рассчитан на 24 посадочных места. Общая стоимость автобусов – 8 млн 740 тыс. грн.