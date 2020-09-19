Сильный запах газа: В неподконтрольной Макеевке жильцы многоэтажки опасаются взрыва

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) местный горгаз на протяжении нескольких дней ищет утечку газа в районе одного из многоквартирных домов. Жильцы опасаются взрыва скапливающегося газа. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают макеевчане, в поселке Объединенный возле дома №4 на 49-м квартале ощущается запах газа. В первом подъезде дома запах очень сильный.

Ночью, в комендантский час жильцам 1-го этажа пришлось уходить к знакомым – так как от сильного запаха газа ухудшилось самочувствие.

Специалисты-газовщики на протяжении 3-х дней не смогли найти утечку, раскопали траншею возле дома. Сегодня в газовой службе по телефону отвечали обратившимся, что дом, по их сведениям, отключен. Однако в подъезде по-прежнему сильный запах газа.

Люди сильно обеспокоены, жильцы дома опасаются, что скопившийся газ взорвется. Также некоторые жители связывают появившийся запах с подземными толчками, которые наблюдались в поселке.