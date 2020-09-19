От сына осталась половина – очень худой: В Макеевке в тюрьме удерживают врача

56-летний Юрий Шаповалов – врач-невропатолог и председатель донецкого клуба любителей кактусов «Ислайя». Исчез в Донецке 11 января 2018 года – представители незаконных вооруженных формирований похитили мужчину по дороге с работы домой. Об этом сообщает «Медийная инициатива за права человека».

Задержание происходило на улице: вооруженные мужчины напали на Шаповалова, бросили его на землю в то время, как он говорил по телефону с мамой. «Это была уже постановка, чтобы показать по телевизору. В то время Юра уже был задержан», – утверждает его бывший сокамерник, также гражданский заложник Олег Галазюк.

По его сведениям, Шаповалова привезли в тайную тюрьму «МГБ» – «Изоляция». Там пытали электрическим током, избивали и сломали несколько ребер. И все ради того, чтобы задержанный признался в «сотрудничестве» с украинскими спецслужбами.

В конце апреля 2018 года Юрия Шаповалова перевели в донецкий СИЗО. Более 4-х месяцев мама не знала, где находится сын. И только потом ей разрешили передать ему передачу.

Освобожденные из Донецка в конце 2019-го рассказывают, что Шаповалов имеет проукраинские взгляды. Весной 2020 года Шаповалов был «осужден»: его приговорили к 13 годам заключения и перевели в колонию №32 в Макеевке.

«15 сентября была в колонии на третьем свидании. И впервые смогла разглядеть, как выглядит сын. Накануне дважды видела только силуэт. Общаться приходится по телефону и через два стекла с очень плохим освещением. А в этот раз Юра выбрал место, где была лучше лампа. От сына осталась половина – очень худой. Волосы наполовину поседели. Говорит, что после объявления "приговора". Вроде, и относился к нему спокойно, но когда услышал о 13 годах, это был шок. Но морально Юрий держится и ждет освобождения», – рассказывает мама Юрия Анна Георгиевна.

Шаповалов говорит, что в колонии есть дворик для прогулок, размером 15 на 15 метров, он ежедневно пытается пройти там пять-семь км.

Анна Георгиевна – уже пожилая женщина, ей 80 лет. Говорит, что трудно еженедельно возить передачи в колонию. «Надо преодолеть примерно 40 км. Еду на трех видах транспорта, а затем несколько километров на такси. Собираю 16 кг продуктов – больше поднять нет сил, меньше – не могу, потому что нужно кормить и других, которым близкие не в состоянии передавать», – добавляет она.

Женщина, как и ее сын, очень надеется на скорейший обмен, ведь ждать уже нет ни моральных, ни материальных ресурсов.