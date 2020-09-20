На Донетчине от коронавируса умерли 5 жителей

За прошедшие сутки в Донецкой области от коронавируса скончались 5 пациентов. С начала пандемии в регионе болезнь унесла жизни 43 человек. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Новыми жертвами COVID-19 стали:

54-летняя женщина и 63-летний мужчина из Бахмута;

48-летний житель Мариуполя;

71-летний житель Дружковки;

52-летняя жительница Славянска

Также за субботу, 19 сентября, на Донетчине COVID-19 обнаружили еще в 88 человек, в том числе у 6 детей и 3 медработников:

29 – в Мариуполе;

19 – в Краматорске (в том числе 1 ребенок);

9 – в Бахмуте;

6 – в Угледаре (в том числе 1 ребенок);

5 – в Славянске;

5 – в Марьинском районе;

5 – в Волновахском районе;

3 – в Новогродовке (в том числе 1 ребенок);

2 – в Николаевке;

2 – в Лиманской ОТГ (в том числе 1 ребенок);

1 – в Покровске;

1 ребенок – в Дружковке;

1 ребенок – в Селидово.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 459 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 398 человек;

на лечении – 1 018 пациентов;

летальных случаев – 43.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 сентября в Украине COVID-19 заболели 172 712 человека (76 754 пациента – выздоровели, 3 516 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 738 случай (выздоровели – 402 пациентов, летальных случаев – 5).

В «ДНР» – 2 992 случая коронавируса (выздоровели – 1 194 человек, летальных случаев – 174). В «ЛНР» – 834 заразившихся (выздоровели – 718 человек, летальных случаев – 26).