На Донетчине от коронавируса умерли 5 жителей

За прошедшие сутки в Донецкой области от коронавируса скончались 5 пациентов. С начала пандемии в регионе болезнь унесла жизни 43 человек. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Новыми жертвами COVID-19 стали:
- 54-летняя женщина и 63-летний мужчина из Бахмута;
- 48-летний житель Мариуполя;
- 71-летний житель Дружковки;
- 52-летняя жительница Славянска
Также за субботу, 19 сентября, на Донетчине COVID-19 обнаружили еще в 88 человек, в том числе у 6 детей и 3 медработников:
- 29 – в Мариуполе;
- 19 – в Краматорске (в том числе 1 ребенок);
- 9 – в Бахмуте;
- 6 – в Угледаре (в том числе 1 ребенок);
- 5 – в Славянске;
- 5 – в Марьинском районе;
- 5 – в Волновахском районе;
- 3 – в Новогродовке (в том числе 1 ребенок);
- 2 – в Николаевке;
- 2 – в Лиманской ОТГ (в том числе 1 ребенок);
- 1 – в Покровске;
- 1 ребенок – в Дружковке;
- 1 ребенок – в Селидово.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 459 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 398 человек;
- на лечении – 1 018 пациентов;
- летальных случаев – 43.
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 сентября в Украине COVID-19 заболели 172 712 человека (76 754 пациента – выздоровели, 3 516 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 738 случай (выздоровели – 402 пациентов, летальных случаев – 5).
В «ДНР» – 2 992 случая коронавируса (выздоровели – 1 194 человек, летальных случаев – 174). В «ЛНР» – 834 заразившихся (выздоровели – 718 человек, летальных случаев – 26).