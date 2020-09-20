«Голоса Мирных»: В Мариуполе высадили аллею роз, посвященную жителям Донбасса (Фото)

Фонд Рината Ахметова открыл аллею «Голоса Мирных» в Мариуполе. Сотни переселенцев вместе с представителями Фонда высадили 500 роз в парке «Веселка». Об этом сообщает пресс-службы Фонда.

«Мариуполь – особый город. Именно сюда 22 августа 2014 года приехали первые 60 фур с продуктами от Гуманитарного Штаба, крупнейшей программы Фонда. С 2014 года эта беспрецедентная по своим масштабам помощь спасла миллион жизней. С самого начала конфликта в Фонд звонят, пишут, рассказывают свои истории люди, живущие на линии разграничения, и переселенцы. Им нельзя не сопереживать и оставить незамеченными. И сейчас для сохранения этих свидетельств создан музей "Голоса Мирных" – крупнейшее собрание историй мирных людей Донбасса. Одна роза – это один голос, поэтому аллеи называются "Голоса мирных". Это символ, который находится в сердце каждого жителя Донбасса. Фонд Рината Ахметова уже собрал 1 000 свидетельств, и первые 1 000 роз мы высаживаем на аллеях в Мариуполе и Запорожье», – рассказала Юлия Ершова, директор Департамента по коммуникациям Фонда.

Она отметила, что всего Фонд Рината Ахметова мечтает собрать для музея миллион историй. Поэтому аллеи будут появляться в других городах, ставших домом для тысяч переселенцев Донбасса. А количество роз будет соответствовать числу прозвучавших здесь голосов.

«Главная задача музея – собирать, систематизировать и показывать миру свидетельства жителей Донбасса, которые оказались в войне и переживают ее прямо сейчас. Все рассказы – от первого лица, прежде всего в формате видео-исповедей, видео-интервью. Мы верим, что таким образом сохраняем голоса из прошлого и настоящего ради лучшего будущего. Музей "Голоса Мирных" – уникальный проект, задача которого объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе, – добавил представитель команды музея Андрей Мищенко.

Как рассказал заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут, за последние 6 лет город стал вторым родным домом для 100 тыс. переселенцев. Для многих из них помощь Рината Ахметова подарила надежду и силы обосноваться на новом месте. «В тяжелые времена на помощь всегда приходит Фонд Рината Ахметова. Он первым откликнулся на проблемы каждой семьи, помогал продуктами, медицинскими препаратами, находил индивидуальный подход к людям. Также благодарен Фонду за помощь, которая поступила первой после обстрела микрорайона Восточный. В этом году Фонд предоставил все необходимое, чтобы противостоять эпидемии коронавируса. Это лаборатория, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и прочее самое необходимое. Благодаря этому город до сих пор находится в «зеленой зоне»., – сказал он.

Переселенка из Горловки Екатерина Качанова – одна из тех, кто оставила свою живую розу на новой аллее. В 2014 году она с детьми и родственниками бежала от обстрелов в Мариуполь. Боль пережитой трагедии до сих пор звучит в ее голосе. «Музей "Голоса Мирных" очень нужен не только переселенцам и жителям Донбасса. Но и другим людям, чтобы они знали и не забывали о том, что произошло в 2014 году. Понимали, что мы до сих пор переживаем эти моменты и не можем забыть», – отметила Качанова.

Музей станет окном, в которое сможет заглянуть мировое сообщество, чтобы понять жителей Донбасса и составить свое представление о жизни миллионов обычных людей, которые оказались заложниками этой ситуации.

Собранные истории Фонд Рината Ахметова разместит в открытом доступе. На сайте онлайн-музея уже можно поделиться своей историей.