Сводка из зоны ООС за 19 сентября: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования трижды нарушили условия перемирия на Донбассе. Один украинский боец ранен. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Все нарушения зафиксированы в Донецкой области.

Так, недалеко от села Пески (под Донецком) противник открыл огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Вследствие чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Боец доставлен в лечебное учреждение. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе села Водяное. На этом участке замечен пролет БПЛА типа «МЕВИК-2» с пересечением линии разграничения со стороны «ДНР». Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

«Враг еще раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали», – отметили в штабе.

В «ДНР» заявляют о двух случаях нарушения перемирия 19 сентября со стороны ВСУ:

в 18:05 зафиксировано проведение инженерных работ на позициях ВСУ в районе города Авдеевка;

в 20:45 на участке «Пески – Веселое» зафиксированы 15 выстрелов из стрелкового оружия.

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.