Протесты шахтеров в «ЛНР»: Уже три месяца неизвестна судьба 7-х горняков

По итогам шахтерских протестов в «ЛНР» до сих пор не известна судьба 7-х горняков. Об этом заявила исполнительная директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, передает «Громадське радіо».

Массовые шахтерские протесты в «ЛНР» произошли весной-летом 2020 года. Причем в поддержку горняков выступали и мирные жители. Хотя выходить на какие-либо открытые протесты в «республиках» опасно для жизни и здоровья не только участников мероприятий, а также их близких, родных, друзей. «Потому что ситуация была крайне тяжелая. Люди понимали, что их в очередной раз обманывают и заработной платы они не получат, тогда инстинкт самосохранения отошел на второй план, потому что не закрыты базовые потребности людей», – объяснила Ястребова.

По ее словам, до сих пор неизвестна судьба 7-х людей, пропавших во время шахтерских забастовок. «Заявления об исчезновении приняли, но ничего не делают. Это такой способ, чтобы человек надеялся найти своих родных живыми. Мы понимаем по опыту, что, к сожалению, это очень маловероятно», – отметила правозащитница.

В целом же, население в «Л-ДНР» запугано. Ястребова акцентирует, что о свободе волеизъявления и праве на мирное собрание там не идет. Делаются красивые картинки, которые используются СМИ, чтобы демонстрировать в информационном поле. Основа пропаганды – «все очень хорошо, и они знают, куда движутся».

«Население очень запуганно так называемым МГБ ("министерство госбезопасности", – ред.). Те массовые мероприятия, которые проводятся – парады, митинги по поводу так называемых государственных праздников – имеют оттенок советизации. Туда люди приходят в основном не по собственному желанию, их проводят для определенной картинки, популяризации оккупационной власти, для того, чтобы потом Российская Федерация в новостях разгоняла все эти месседжи», – описала ситуацию в «Л-ДНР» Ястребова.

При этом в «республиках» концентрируется масса социально-экономических проблем. «Мы фиксировали неоднократно социальные катастрофы, которые происходили на временно неподконтрольных территориях. Например, город страдал из-за подземных толчков и жилье людей разрушалось (данная ситуация была в Макеевке, когда из-за нарушения технологий и условий использования горных выработок отмечались подземные толчки, – ред.). Они не могли куда-то переехать, их дома находились в ужасном состоянии, аварийном. Когда ты находишься на крайнем пределе, то понимаешь, что только открытым каким-то протестом, выступлением можешь влиять на тех, кто называет себя властью. Люди действительно шли тогда на эти шаги», – рассказала правозащитница.

Напомним, что первой подземная забастовка шахтеров в «ЛНР» из-за задолженностей по зарплате и против закрытия предприятия состоялась в апреле 2020 года на шахте «Белореченская» (пгт Белореченский). 21 апреля протесты начались на шахте «Комсомольская» (г. Антрацит).

Затем с 29 апреля по 5 мая бастовала шахта «Никанор-Новая» (Перевальский район, г. Зоринск). Благодаря акции уже 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца, но шахтеры не поднялись на поверхность, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции. 27 мая горняки получили выплаты еще за 5 месяцев. При этом с предприятия были уволены свыше 30 работников, участвовавших в акции.

После невыполнения первоначальных требований началась вторая волна протестов. С 5 по 13 июня опять бастовали шахтеры «Комсомольской» в Антраците. Рабочие требовали выплату задолженности по зарплате. Представители «МГБ ЛНР» допрашивали работников с целью выявления зачинщиков протеста, и первоначально задержали двух сотрудников шахты. Далее число задержанных выросло до 14 рабочих. 10 июня бастующие объявили голодовку. В городах «республики» в поддержку шахтеров клеили листовки. 13 июня горняки «Комсомольской» поднялись на поверхность. Они добились выплаты задолженности за апрель, однако без компенсаций и доплат. Также «МГБ ЛНР» освободило большинство удерживаемых, но продолжило держать «на подвалах» 7 шахтеров, участвовавших в забастовках.

Также протесты проходили в «ДНР»: 7 апреля в Донецке горняки шахты им. А. Ф. Засядько отказались подниматься на поверхность до погашения задолженности по зарплате; 17 августа протесты начались на шахте «Заря» (г. Снежное).