Мы ведем переговоры по Донбассу в двух форматах, – Ермак

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе проходят трудно. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак не сомневается, что как ранее заявлял Владимир Зеленский, президент за свою каденцию «закончит эту войну».

Он напомнил, что Украина ведет переговоры по Донбассу в двух форматах – в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ) и в рамках «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция).

«Мы находимся в тяжелых переговорах, не буду скрывать. Но есть очень большая украинская победа – у нас 7 недель "режима тишины". Да, на 6-й неделе мы имели трагедию – мы потеряли нашего воина. Мы наблюдаем много провокаций с той стороны. Да, не идеальный механизм, который согласовали относительно удержания "режима тишины"… Но с переговоров [политических советников] в Берлине наша делегация вернулась с поддержкой сохранения "режима тишины" со стороны всех участников "нормандского формата"», – сказал глава Офиса президента.

Он напомнил, что также договоренностями в Берлине стал допуск до конца этого месяца представителей Красного Креста Красный Крест к пленным в «Л-ДНР». «Что даст возможность работать дальше по вопросу обмена [пленными]. Потому что мы до конца не знаем, сколько там удерживается наших людей, живы ли они, где они находятся, в каких условиях», – дополнил Ермак.

«То есть переговоры продолжаются. И власть делает все, чтобы реализовалась надежда всех украинцев – чтобы мир пришел на наше землю», – подчеркнул он.

Ермаку постоянно приходится вести переговоры с российским представителем – замглавы аппарата президента РФ Дмитрием Козаком. Он является автором плана урегулирования конфликта в Приднестровье, согласно которому непризнанная «Приднестровская молдавская республика» возвращалась в состав Молдовы на особых условиях. Но в итоге страна превращалась в конфедерацию, а в «республике» размещались российские войска. План был одобрен всеми сторонами, но реализован не был. Также Козак работал по «чеченскому конфликту» в России, а в 2014 году курировал аннексию Крыма. С 2020 года Козак является куратором «Л-ДНР» от Кремля.

Ермак не ответил прямо на вопрос Шустера – каковы нынешние планы Козака по отношению к Донбассу, какую стратегию он пытается тем самым реализовать в Украине. «Я бы не стал давать оценку тем или иным участникам переговоров. Но история – это важно, чтобы понимать, кто сидит напротив тебя, и как этот человек мыслит. Но сегодня, отстаивая украинские интересы, нужно понимать – что у нас сегодня на столе, что сегодня мы проговариваем. Трудно сказать, что в голове у другого человека. Мы добиваемся наших интересов», – сказал украинский переговорщик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Свобода слова Савіка Шустера» на ТК «Украина»