В «ДНР» коронавирусом заболели еще 25 человек

За последние сутки в «ДНР» выявлено 25 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 20 сентября сообщает «минздрав ДНР».

С начала пандемии по состоянию на 10:00 20 сентября в «республике» зарегистрированы 3 017 случаев коронавируса:

на лечении – 1219 пациентов;

выписаны – 1624 человека;

летальных случаев – 174.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 сентября в Украине COVID-19 заболели 172 712 человека (76 754 пациента – выздоровели, 3 516 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 20 сентября)– 2 459 случаев (выздоровели – 1 398 пациентов, летальных случаев – 43), Луганской области (на 19 сентября) – 738 случай (выздоровели – 402 пациентов, летальных случаев – 5).

В «ЛНР» (на 19 сентября) – 834 заразившихся (выздоровели – 718 человек, летальных случаев – 26).