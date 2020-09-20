Один – на троих: На Донетчине не хватает учебников на украинском языке (Видео)

Школьники будут полностью обеспечены украинскими учебниками до конца года. Книг не хватает школам, которые ранее были русскоязычными. Одним только 6-классникам в стране нужны 40 тыс. комплектов.

Нет учебников и в Донецкой области.

«Нам нужны учебники по разным предметам, с 1 по 11 класс», – рассказывает Лариса Одаренко, глава Родительского совета города Краматорска.

Ее сын учится в лицее № 8, здесь книги не выдали большинству школьников. «В нашем классе – 1 учебник на 3 ребенка. Вот на днях мне сын принес показать учебник математики, до этого у него не было ни одного учебника», – продолжила Одаренко.

«Сейчас нам не хватает 32 тыс. украиноязычных экземпляров. Мы работаем над этим вопросом. Родительский совет Краматорска нам посоветовал обратиться во Львовскую область за помощью, чтобы нам передали учебники, если у них есть лишние», – констатирует замначальника Краматорского управления образования Елена Дрыга.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что в этом учебном году в Украине с русского языка обучения на украинский перешли около 200 тыс. школьников. Под данным сообщением в соцсети родители выражают свои возмущения ситуацией:

«А где учебники? Нет по зарубежной литературе, по украинскому языку, даже для 6-7 классов»;

«Перейти-то перешли, но о главном забыли. У нас на украинском языке лишь учебники по географии 9-11 классов. Даже в 8 классе, в котором преподают на украинском, учебник – на русском».

Кремень признает, что получает много жалоб на нехватку учебников.

Изменения в Закон Украины «Об образовании» относительно украинского языка были внесены еще в 2017 году. А в конце прошлого года было подготовлено постановление Министерства образования и науки относительно изменения языка преподавания. «Уже в феврале министерством изменения были подготовлены. Но почему-то они не были направлены на согласование в центральные органы исполнительной власти, и не были утверждены Кабинетом министров», – говорит и.о. директора Института модернизации содержания образования Евгений Бажанков.

Сейчас, по его словам, чтобы дети получили учебники – половина процедур уже пройдена. Но полный процесс – очень длительный. «Доступ к этим учебникам хотя бы в электронном виде появится только в середине ноября. А бумажные учебники появятся в конце года, в декабре», – пояснил Бажанков.

Он отметил, что в первую очередь книги будут печатать для 6 класса, т.к. здесь их не хватает более всего. Учебники на украинском языке не получили почти 40 тыс. таких учащихся. В младших классах недостача наименьшая.

Как сообщалось ранее, согласно закону «Об образовании», с сентября 2020 года обучение в школах страны окончательно переходит на украинский язык. По данным Министерства образования и науки, наибольшее количество русскоязычных школ до этого сентября было в Харьковской, Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях – их там около 150.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»