RU
Все новости

Данные по регионам: В Украине COVID-19 подтвердили у 2 966 пациентов

20.09.20 10:55
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 966 новых случаев заболеваемостью COVID-19 (из них 200 детей и 111 медработников), при этом 758 пациентов выздоровели. Однако 41 человек скончался. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала пандемии по состоянию на 09:00 20 сентября в Украине 175 678 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 3 557 летальных;
  • 77 512 пациентов выздоровели.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 5268 случаев;
  • Волынская область – 6856 случаев;
  • Днепропетровская область – 3982 случая;
  • Донецкая область – 2430 случаев (по данным Донецкой облгосадминистрации – 2 459);
  • Житомирская область – 4988 случаев;
  • Закарпатская область – 9154 случая;
  • Запорожская область – 2879 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 12 382 случая;
  • Кировоградская область – 985 случаев;
  • г. Киев – 19483 случаи;
  • Киевская область – 7744 случая;
  • Львовская область – 18 317 случаев;
  • Луганская область – 754 случая;
  • Николаевская область – 2469 случаев;
  • Одесская область – 11422 случаи;
  • Полтавская область – 1499 случаев;
  • Ровенская область – 11 124 случая;
  • Сумская область – 3023 случая;
  • Тернопольская область – 11 247 случаев;
  • Харьковская область – 14 888 случаев;
  • Херсонская область – 813 случаев;
  • Хмельницкая область – 4631 случай;
  • Черновицкая область – 13042 случаи;
  • Черкасская область – 3035 случаев;
  • Черниговская область – 3263 случая.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк