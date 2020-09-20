Данные по регионам: В Украине COVID-19 подтвердили у 2 966 пациентов

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 966 новых случаев заболеваемостью COVID-19 (из них 200 детей и 111 медработников), при этом 758 пациентов выздоровели. Однако 41 человек скончался. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в Министерстве здравоохранения.
С начала пандемии по состоянию на 09:00 20 сентября в Украине 175 678 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 3 557 летальных;
- 77 512 пациентов выздоровели.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 5268 случаев;
- Волынская область – 6856 случаев;
- Днепропетровская область – 3982 случая;
- Донецкая область – 2430 случаев (по данным Донецкой облгосадминистрации – 2 459);
- Житомирская область – 4988 случаев;
- Закарпатская область – 9154 случая;
- Запорожская область – 2879 случаев;
- Ивано-Франковская область – 12 382 случая;
- Кировоградская область – 985 случаев;
- г. Киев – 19483 случаи;
- Киевская область – 7744 случая;
- Львовская область – 18 317 случаев;
- Луганская область – 754 случая;
- Николаевская область – 2469 случаев;
- Одесская область – 11422 случаи;
- Полтавская область – 1499 случаев;
- Ровенская область – 11 124 случая;
- Сумская область – 3023 случая;
- Тернопольская область – 11 247 случаев;
- Харьковская область – 14 888 случаев;
- Херсонская область – 813 случаев;
- Хмельницкая область – 4631 случай;
- Черновицкая область – 13042 случаи;
- Черкасская область – 3035 случаев;
- Черниговская область – 3263 случая.