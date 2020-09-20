Данные по регионам: В Украине COVID-19 подтвердили у 2 966 пациентов

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 966 новых случаев заболеваемостью COVID-19 (из них 200 детей и 111 медработников), при этом 758 пациентов выздоровели. Однако 41 человек скончался. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в Министерстве здравоохранения.

С начала пандемии по состоянию на 09:00 20 сентября в Украине 175 678 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

3 557 летальных;

77 512 пациентов выздоровели.

COVID-19 в разрезе регионов: