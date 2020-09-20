Ехал из «республики» через РФ: Пограничники отказались брать взятку в рублях

Пересекая украинско-российскую границу в Луганской области, прибывший с неподконтрольной Украине части Донбасса мужчина предложил взятку пограничнику. Чтобы избежать штрафа. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает Восточное региональное Управление Госпогранслужбы Украины.

Ситуация произошла вчера, 19 сентября. На пункт пропуска «Меловое» со стороны России прибыл 37-летний украинец. Во время пограничного контроля мужчина сообщил, что прибыл в Украину с неподконтрольной территории, добирался через Россию. Таким образом, выезжая из «республики», он пересек неконтролируемую Украиной часть украинско-российской границы, что является нарушением законодательства.

Мужчина понимал, что за такие действия предусмотрена административная ответственность и что он может быть оштрафован. Чтобы «сэкономить» на штрафе, он вложил в паспорт 600 российских рублей (около 225 грн). Украинец надеялся, что такая сумма поможет ему беспрепятственного проследовать на территорию страны и избежать административной ответственности.

Пограничник от взятки отказался.

«За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее взяткодателя пограничники привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 1700 грн и направили сообщение в Национальной полиции об обнаружении в действиях гражданина признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)», – заключили в погранслужбе.

Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения через КПВВ. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.