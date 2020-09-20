Покупатель квартиры не должен оплачивать коммунальные долги прежних владельцев, – Верховный суд

Покупатель квартиры не должен оплачивать коммунальные долги предыдущих владельцев. К такому выводу пришел Верховный суд Украины (ВСУ), рассматривая дело № 686/6276/19 (производство № 61-604св20). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, женщина подала в суд иск в отношении коммунального предприятия, которое включила в ее лицевой счет долги предыдущих владельцев квартиры. Она выиграла суд первой инстанции, с этим решением согласился апелляционный суд.

Однако, коммунальное предприятие подало кассацию в Верховный суд.

В итоге, ВСУ оставил без изменений судебные решения предыдущих инстанций и привел следующие правовые обоснования.

Так, п. 1 ч. 1 ст. 20 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» предусмотрено право потребителя получать услуги ЖКХ согласно законодательству и условиям договора на их предоставление. «То есть, согласно указанным нормам закона потребители обязаны оплатить жилищно-коммунальные услуги, если они фактически пользовались ими. То есть новый владелец имущества не обязан возвращать долги предыдущего владельца, если суд установит, что он не брал на себя обязанности по их уплате. Договоры о предоставлении услуг не утруждают имущества, поэтому при отсутствии соответствующего условия в договоре об отчуждении недвижимого имущества суд должен отказывать в удовлетворении исковых требований к новому владельцу, поскольку надлежащим ответчиком является предыдущий владелец», – отметили в Верховном суде.

Также суд указал на безосновательность кассационной жалобы в части неприменения судами ч. 3 ст. 7 Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», согласно которой в случае приобретения квартиры новый собственник приобретает и все обязанности предыдущего владельца в качестве совладельца многоквартирного дома.

«Согласно ч. 2 этой статьи каждый из совладельцев несет обязательства по надлежащему содержанию, эксплуатации, реконструкции, реставрации, текущего и капитального ремонтов, технического перевооружения общего имущества многоквартирного дома пропорционально его доле совладельца. Толкование приведенной нормы права позволяет сделать вывод о том, что в данном случае речь идет о переходе от предыдущего владельца к новому владельцу обязанностей именно как совладельца многоквартирного дома, предусмотренных законом, а не долгов предыдущего владельца по оплате за жилищно-коммунальные услуги», – пояснили в ВСУ.

Следовательно, действующим законодательством не предусмотрена обязанность покупателя квартиры платить долги предыдущих владельцев за полученные ими ранее услуги ЖКХ, если это прямо не оговорено в договоре купли-продажи.