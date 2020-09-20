Нарушение карантина: На Донбассе суды принимают решение о штрафе в 7% случаев

С начала введения карантина судами Донецкой и Луганской областей рассмотрено 685 дел относительно нарушений ограничений. Причем штрафы накладывались лишь в 7% из них. Об этом свидетельствуют статданные Государственной судебной администрации Украины, передают «Донецкие новости».

Так, такие дела рассматриваются по ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего в суды Донбасса по данной статье было направлено 1 353 протокола:

в Донецкой области – 731 (54%);

в Луганской области – 622 (46%).

При этом до рассмотрения дела в суде дошел лишь 51% протоколов (685):

в Донецкой области – 381 (52% от всего поступивших в суд протоколов);

в Луганской области – 304 (48%).

Больше всего к административной ответственности привлекли нарушителей в Донецкой области. Так, положительные решения о штрафах вынесены по 50 делам:

в Донецкой области – 31 (56% от общего количества положительных решений);

в Луганской области – 19 (44%).

Таким образом, на Донетчине из всех поступивших в суд протоколов штрафные санкции применяются только в 4% случаев, а в Луганской – в 3%.

Информация о рассмотрении дел

по статье КоАП 44-3 «Нарушение правил карантина людей»

по состоянию на 11.09.2020