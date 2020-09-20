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Нарушение карантина: На Донбассе суды принимают решение о штрафе в 7% случаев

20.09.20 12:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С начала введения карантина судами Донецкой и Луганской областей рассмотрено 685 дел относительно нарушений ограничений. Причем штрафы накладывались лишь в 7% из них. Об этом свидетельствуют статданные Государственной судебной администрации Украины, передают «Донецкие новости».

Так, такие дела рассматриваются по ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего в суды Донбасса по данной статье было направлено 1 353 протокола:

  • в Донецкой области – 731 (54%);
  • в Луганской области – 622 (46%).

При этом до рассмотрения дела в суде дошел лишь 51% протоколов (685):

  • в Донецкой области – 381 (52% от всего поступивших в суд протоколов);
  • в Луганской области – 304 (48%).

Больше всего к административной ответственности привлекли нарушителей в Донецкой области. Так, положительные решения о штрафах вынесены по 50 делам:

  • в Донецкой области – 31 (56% от общего количества положительных решений);
  • в Луганской области – 19 (44%).

Таким образом, на Донетчине из всех поступивших в суд протоколов штрафные санкции применяются только в 4% случаев, а в Луганской – в 3%.

Информация о рассмотрении дел
по статье КоАП 44-3 «Нарушение правил карантина людей»
по состоянию на 11.09.2020

Донецкая обл.

Луганская обл.

ИТОГО

Кол-во протоколов, переданных на рассмотрение

731

622

1353

– в том числе поступили повторно

70

140

210

Кол-во возвращенных протоколов

127

188

315

– в т.ч. из-за ненадлежащего оформления

107

158

265

Кол-во рассмотренных дел

381

304

685

– в т.ч. решение о наложении штрафа

31

19

50

Остаток нерассмотренных дел

223

130

353

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