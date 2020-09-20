Между Украиной и Россией нет тайных планов по Донбассу, – Ермак

Между Украиной и Россией не существует тайного соглашения «13 пунктов» по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это из сферы конспирологии. А конспирология дает идеи о существовании каких-то тайных соглашений. Могу заявить с полной ответственностью – никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по сути. Такого плана не может быть теоретически», – сказал Ермак.

Напомним, что экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил о существовании тайных договоренностей в «13 пунктов», которые пообещал выполнить россиянам нынешний глава ведомства Андрей Ермак. Богдан уточнил, что лично не видел этого документа, «но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминаний о нем, в это верят и все иностранные спецслужбы». В частности, в этом перечне называлось увольнение всех прозападных руководителей Украины, возобновление поставок воды в Крым и др.

После этого заявления Государственное бюро расследований вызвало Богдана на допрос, итогом которого стало сообщение ГРБ, что у экс-чиновника «подтверждений и доказательств у него нет».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Свобода слова Савіка Шустера» на ТК «Украина»