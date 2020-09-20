В размере 400 грн: В ПФУ сообщили, с какой даты пенсионеры от 75 лет начнут получать доплату

С 1 июля 2021 года пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что такие выплаты утверждены 16 сентября постановлением Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем».

В ПФУ уточнили, что пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет, «компенсационная выплата будет установлена с даты достижения такого возраста».

А пенсионеры старше 80-летнего возраста продолжат получать ежемесячную компенсацию в размере до 500 грн, как это уже происходит в этом году.

Также новым постановлением в следующем году будут повышены минимальные пенсионные выплаты лицам со страховым стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин – с 2100 до 2500 грн.

«Кроме того, принятое постановление предусматривает с 2022 года увеличение компенсационных выплат пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и более и 80 лет и старше на показатель индексации пенсий. Согласно документу, ежегодную индексацию пенсий планируется проводить с 1 марта», – заключили в ПФУ.