Ющенко, Меркель, Навальный и Кернес: Почему политики лечатся в немецкой Charité

Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Ангела Меркель, Франк-Вальтер Штайнмайер – эти и иные известные политики поправляли свое здоровье в немецкой клинике Charité (Шарите). Сейчас здесь с осложнениями от коронавируса находится мэр Харькова Геннадий Кернес и отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный, передает «Громадське радіо».

Берлинская Charité – крупнейшая и одна из старейших университетских клиник Европы. Она состоит из более 100 клиник и институтов, объединенных в 17 Charité-центров. Там работает свыше 10 тыс. сотрудников, клиника принимает 128 тыс. пациентов в год в своих стационарах и почти миллион посетителей амбулаторно.

Кроме рядовых граждан, лечиться туда едут и высокопоставленные чиновники и знаменитости со всего мира. В «Charité» оказывают помощь пациентам с различными заболеваниями, в частности, со сложными инфекциями или отравлениями. Именно поэтому в свое время после отравления, там лечился Виктор Ющенко, который тогда был кандидатом в президенты Украины. По словам его советника Валентины Руденко, Ющенко до сих пор вспоминает врачей, которые его спасли.

Руденко отмечает, что в клинику обращаются много украинских чиновников. К примеру, там родились внуки предшественника Ющенко – Леонида Кучмы.

А в 2014 году в Charité проходила лечение украинская экс-премьерка Юлия Тимошенко. После 2,5 тюремного заключений ей поставили диагноз «сдвиг межпозвоночных дисков», и она могла передвигаться только в инвалидной коляске. Как и другие иностранные пациенты, лечение в Германии Тимошенко оплачивала сама.

Сейчас в Charité находятся российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», и больной коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес. Из-за COVID-19 у него обострились хронические заболевания, связанные с ранением 2014 года.

Сами же немцы обслуживаются в Charité бесплатно, но для этого нужно направление от семейного врача. Об этом рассказала Екатерина Ракул – украинка, проживающая в Берлине. Женщина также отмечает, что к Charité сами берлинцы относятся неоднозначно.

«Эта больница, кстати, не славится ничем хорошим, то есть это больница для людей с серьезными или редкими заболеваниями. Но, например, люди с обычными заболеваниями (которые не требуют новейших аппаратов, методик или экспериментальных способов лечения) скорее пойдут в другие больницы. Где отношение к пациентам более доброжелательное. Или в более малые больницы, где нет такого потока людей. А Шарите – это бренд, его знали еще во времена СССР», – поясняет Ракул.

Среди известных берлинцев, которые лечились в клинике Charité, – канцлер Германии Ангела Меркель, которой там прооперировали колено, а нынешний президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер именно там стал донором почки для своей жены. В рейтинге американского издания Newsweek и портала Statista среди тысячи лучших клиник мира Charité занимает пятое место и таким образом считается лучшей клиникой Европы.