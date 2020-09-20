В «ЛНР» новые случаи заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в «ЛНР» зафиксировано 8 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает «минздрав ЛНР».

С начала пандемии по состоянию на 09:00 20 сентября в «республике» всего зарегистрировано 842 заболевших коронавирусом, из них:

выздоровели – 732 человек;

скончались – 26 пациентов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 сентября в Украине COVID-19 заболели 175 678 человека (77 512 пациентов – выздоровели, 3 557 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 459 случаев (выздоровели – 1 398 пациентов, летальных случаев – 43), Луганской области (на 19 сентября) – 738 случай (выздоровели – 402 пациентов, летальных случаев – 5).

В «ДНР» – 3 017 случаев коронавируса (выздоровели – 1 219 человек, летальных случаев – 174). В «ЛНР» (на 19 сентября) – 834 заразившихся (выздоровели – 718 человек, летальных случаев – 26).